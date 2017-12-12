Собственники компании «Киевская площадь» Год Нисанов и Зарах Илиев планируют возвести новый торгово-розничный комплекс в подмосковных Химках, сообщает газета «Коммерсант».

Один из собеседников издания знает, что компания намерена возвести торговый центр по принципу работающего в Новой Москве комплекса оптово-розничной торговли продуктами «Фуд Сити».

Для реализации нового проекта бизнесмены приобрели три земельных участка на МКАД совокупной площадью около 33 га. По подсчетам гендиректора «Гео Девелопмент» Максима Лещева, стоимость сделки могла составить 3 млрд рублей.

«Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева является владельцем рынка «Садовод», ярмарок «Москва» и «Южные ворота», торгового центра «Европейский», гостиницы Radisson Royal Hotel и комплекса оптово-розничной торговли «Фуд Сити», который компания выкупила в ноябре 2013 года. На сегодняшний день «Фуд Сити» занимает 91 га, площадь объектов в рамках комплекса достигает 930 000 кв.м.