Вопрос экстрадиции бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили не стоит в политической повестке Тбилиси и Киева. Об этом сообщил премьер-министр республики Георгий Квирикашвили.

Он подчеркнул, что у Грузии и Украины и так есть много тем для обсуждения, в том числе развитие сотрудничества и партнерства двух стран.

«Вопрос экстрадиции Саакашвили не обсуждался и не обсуждается на политическом уровне», — приводит ТАСС заявление председателя грузинского правительства.

Он также подчеркнул, что эта тема не выходит за рамки отношений правоохранительных органов двух республик, несмотря на различные конспиративные теории.

Главная прокуратура Грузии в августе направила запросы об экстрадиции Михаила Саакашвили в правоохранительные органы ряда стран, в том числе Украины. Его обвиняют в расправе над участниками митинга 7 ноября 2007 года, присвоении имущества бизнесмена Бадри Патаркацишвили, организации нападения на депутата Валерия Гелашвили в 2005 году, препятствовании расследованию дела об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и растрате госсредств.

5 декабря генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что власти пока не рассматривают вопрос о возможной экстрадиции бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.