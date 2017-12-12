В Куала-Лумпуре вследствие падения с 20-го этажа погибла 19-летняя модель.

Как передает news.com.au, тело манекенщицы было обнаружено обнаженным на балконе шестого этажа, куда она якобы упала.

О девушке известно, что она переехала в Майами с целью построить карьеру модели. На вечеринку она прибыла, по словам родителей, в компании «богатого американского торговца криптовалютой» и его жены из Казахстана в 5 часов утра.

Несколькими часами позже произошло несчастье. В крови погибшей были обнаружены алкоголь и экстази.

Полиция посчитала, что в смерти девушки нет уголовных элементов. В то же время родители обратились в Интерпол с просьбой провести расследование. Семья отмечает, что соседи слышали споры и крики перед трагедией.