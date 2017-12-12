В Гёйчайском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали 6 человек.

Как сообщает АПА, ДТП было зарегистрировано сегодня примерно в 12:30 на участке дороги Баку-Шамахы-Евлах, проходящей через село Быгыр Гёйчайского района.

Водитель микроавтобуса «Ford Tranzit» (85-ВХ-719) Бакир Мустафаев двигался в направлении Гёйчай-Сумгаит. Совершая манёвр для предотвращения столкновения с внезапно выехавшим на встречу легковым автомобилем, он потерял управление, в результате чего микроавтобус свалился в канал у обочины дороги.

Во время происшествия водитель Бакир Мустафаев и пассажиры Расулова Наиля Мамедгусейн гызы (1956 г.р.), Аббасов Эльнур Руслан оглу (1993 г.р.), Мамедов Аллахверди Забит оглу (1976 г.р.) получили повреждения различной степени, и на автомобиле скорой помощи были доставлены в Гейчайскую центральную больницу. Еще два пассажира получили незначительные травмы.

По факту в следственном отделе Главного управления государственной дорожной полиции ведется расследование.