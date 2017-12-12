Турция является второй после России страной, имеющей большое влияние на Ближнем Востоке. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного вашингтонским исследовательским центром Pew Research Center.

Как передает агентство «Анадолу», опрос проводился с 27 февраля по 25 апреля нынешнего года и охватил 6204 респондента из Турции, Туниса, Ливана, Иордании и Израиля.

Согласно результатам опроса, 64 процента респондентов считают, что Россия является наиболее влиятельной страной на Ближнем Востоке. По мнению 63 процентов опрошенных, Турция — вторая по силе влияния страна на Ближнем Востоке.

В то же время 62 процента респондентов считают, что США являются третьей страной, которая имеет наибольшее влияние в регионе Ближнего Востока.

Четвертой по силе влияния страной 53 процента респондентов считают Иран, пятой — Израиль (46 процентов опрошенных), шестой — Саудовскую Аравию (41 процент), седьмой — Египет (19 процентов).

В то же время респонденты негативно высказались почти обо всех лидерах стран Ближнего Востока, кроме президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Положительного мнения о турецком лидере придерживаются 66 процентов опрошенных в Иордании, 59 процентов — в Тунисе и 42 процента — в Ливане. В Израиле этот показатель составил всего 15 процентов.

Только треть респондентов высказалась положительно о президенте Египта Абдельфаттахе ас-Сиси и короле Саудовской Аравии Салмане бин Абдельазизе аль-Сауде. Наиболее негативное мнение сложилось у респондентов о премьер-министре Израиля Биньямине Нетаньяху, главе сирийского режима Башаре Асаде и президенте Ирана Хасане Рухани.

Кроме того, большая часть респондентов считает, что конфликт в Сирии будет урегулирован в ближайшие пять лет. Больше всего на это надеются 48 процентов опрошенных в Иордании. В Израиле так считают 40 процентов респондентов, в Ливане — 32 процента, в Турции — 27, в Тунисе — 15.