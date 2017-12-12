В Кремле с большим волнением наблюдают за действиями экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«С большим волнением наблюдаем за эволюцией его заявлений и, конечно, исходя исключительно из гуманитарных соображений, мы испытываем большую обеспокоенность на фоне того, что мы слышим в его исполнении», — сказал Песков.

Вопрос о возможности эвакуации экс-президента Грузии с Украины Песков оставил без ответа.