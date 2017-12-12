Американский словарь Merriam-Webster назвал «феминизм» словом 2017 года в США. Об этом сообщается на официальном портале издания.

Как пишут ИноСМИ, это решение было принято на основе популярности этого слова в поисковых запросах в сети интернет. При этом отмечается, что рост его популярности начался с первого месяца текущего года, сразу после вступления нынешнего президента США Дональда Трампа в должность, когда по всей стране проходили акции протеста феминисток.

Также среди лидеров такие слова как «замешанный» (complicit), связанное с историями про российское вмешательство в американские президентские выборы, «ураган» и «оплошность».

Популярность последнего вызвана недоразумением во время вручения награды «Оскар», когда лучшим фильмом 2016 года по ошибке назвали «Ла-ла-лэнд».