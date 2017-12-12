Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) огласила решение по жалобе вынужденных переселенцев из Лачинского района Эльхана и Адыширина Чираговых, Фахраддина Пашаева, Акифа Гасанова, Рамиза и Гараджи Джабраиловых по поводу лишения их возможности проживания в своих домах, использования права на собственность и возвращения в оккупированный Арменией Лачинский район, передает Minval.az.

Как сообщили в пресс-службе Европейского суда, cогласно решению Большой палаты в течении трех месяцев Армения должна выплатить истцам по пять тысяч евро каждому плюс налоги в качестве компенсации материального и морального ущерба, а также 28 642 фунтов стерлингов в качестве расходов.

По истечении вышеупомянутых трех месяцев, выплаты по вышеуказанным суммам буду осуществляться по ставке, равной предельной кредитной ставке Европейского центрального банка в течение периода дефолта плюс три процентных пункта.

Отметим, что обратившись в апреле 2005 года в Европейский суд, вынужденные переселенцы из Лачинского района Эльхан и Адыширин Чираговы, Фахраддин Пашаев, Акиф Гасанов, Рамиз и Гараджа Джабраиловы заявили, что лишены возможности проживания в своих домах, использования права на собственность и возвращения в оккупированный Арменией Лачинский район.

Правительство Азербайджана приняло необходимые меры с целью защиты в указанном суде прав беженцев и вынужденных переселенцев. Были собраны доказательства об оккупационной политике Армении, военной, экономической, политической, административной и пр. поддержке преступного режима в Нагорном Карабахе.

Напомним, что 16 июня 2015 года Большая палата Европейского суда по правам человека огласила постановление по жалобе азербайджанских вынужденных переселенцев. В постановлении отмечалось о нарушении прав вынужденных переселенцев, лишенных права владения своим имуществом.

Однако, связанная с материальной компенсацией часть была отложена.