Все чаще в СМИ появляются сообщения о мошеннических махинациях граждан нашей страны. Все чаще звучат призывы в социальных сетях: «БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не позволяйте себя обмануть». Но все же призывай-не призывай, а наши люди всегда были, есть и будут сердобольными: помогут финансами на «лечение больной мамы», соберут всем миром на «коляску для младенца» или на роды в приличной клинике для «беременной» пользовательницы Фейсбука. Да еще и слезу смахнут, дескать, жалко, и еще удачи пожелают «Аллах шефа версин, дорогая!».

Вчера одна девушка разместила в Фейсбуке статус, в котором подробно описала свой диалог с мошенницей, позвонившей ночью в дверь квартиры. Диалог между двумя женщинами был приблизительно следующим:

— Кто там?

— Это я, открой.

— Кто «я»?

— Открывай давай, я это.

— Я никого не жду, вам что надо?

— Как никого не ждешь? Я пришла в дом моллы, человек умер, надо хоронить.

— Здесь никто не умирал, и никакой молла тут не живет.

— Открывай давай!

— Не открою, сейчас позвоню в полицию, убирайся отсюда.

Мошенница убедилась, что двери ей не откроют и все ее россказни про «похороны» и «моллу» ожидаемого эффекта не возымели. На звук разговора двери открыл сосед и мошенница побежала вниз по лестнице.

Под статусом разгорелась полемика, люди стали рассказывать обо всех случаях мошенничества, которые им пришлось пережить – начиная от «статистических опросов» и заканчивая «соседями, которые забыли ключи». А вот стоит на минуту потерять бдительность и открыть двери, то через пару минут в квартиру могут вломиться здоровенные мужики (что случалось не однажды), ударить по голове, и вынести из дома все, что представляет материальную ценность.

Да, конечно же, больных и безденежных в нашем обществе, к сожалению, очень много, и любому правильно воспитанному человеку свойственна такая замечательная черта как милосердие. Потому и помогаем – как можем и чем можем – и нуждающимся людям, и бездомным животным. Но чаще всего наши кровные денежки идут в карман мошенников, которые, пользуясь добротой и милосердием граждан, безбедно живут и в рукав посмеиваются. Причем, мы сами того не подозреваем, пополняя их кормушку нашими кровно заработанными деньгами.

Видов мошенничества, практикуемых в Азербайджане – великое множество: не брезгуя ничем, нечистоплотные аферисты наживаются как только могут: и «юристами» представляются, и «маклерами», и «хозяевами фирм», и «посредниками по трудоустройству». С учетом сложной экономической ситуации сегодня много людей осталось, так сказать, за «бортом жизни», и в попытке устроиться на работу человек порой готов отдать последние деньги, и даже влезть в долги – лишь бы иметь постоянное рабочее место, чтобы прокормить семью.

Немало развелось и строительных фирм-однодневок, заключающих с гражданами липовые «договора». А в результате граждане, «клюнувшие» на посулы представителей стройфирмы, остаются ни с чем, и начинают возбуждать судебные тяжбы в попытке добиться справедливости и возврата денег, выброшенных на ветер.

На мошенников сегодня можно нарваться в любой сфере жизни – начиная от области медицины и заканчивая правоохранительными органами и СМИ.

Первыми в списке особо наглых и очень опасных находятся так называемые «оборотни в погонах». В августе этого года в Сабунчинском районе была задержана банда, состоящая из четырех человек, которая, угрожая своим жертвам «арестами» и «возбуждением уголовных дел по разным статьям УК РА» вымогала у граждан деньги.

Вторыми в списке значатся лже-журналисты, «сотрудники» изданий-однодневок, занимающихся циничным и грязным рэкетом в отношении людей, в частности бизнесменов, о которых удалось «нарыть» компрометирующие факты.

Так, в июле этого года в ходе проведенной правоохранительными органами операции были задержаны главный редактор сайта millitv.az Ровшан Гасымов, а так же сотрудники «издания» Эльмира Мамедова, Натаван Мехдиева и Егяна Ахмедова.

«Журналисты» были задержаны в одном из ресторанов в Бинагадинском районе при получении от гражданина взятки в размере трех тысяч манатов.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, чтобы вымогатели требовали эту сумму в обмен на то, чтобы не публиковать имеющуюся у них информацию, порочащую пострадавшего.

Лже-журналистов расплодилось столько, что Совет по прессе представил в правоохранительные органы список изданий, несущих подобную опасность.

На третьем месте – гадалки, маги, колдуны и прочая нечисть, имеющая «отношение» к потустороннему миру. Согласно опросам, за услугами таких вот «специалистов» обращается около 30% граждан страны. Согласно статистике, за последние 20 лет в Азербайджане количество экстрасенсов, магов и гадалок выросло в разы. А почему? Да потому что человеку свойственно верить и не терять надежду. Не помог врач – пойду к знахарке лечиться, не помог полицейский – пойду к гадалке, чтобы наказала обидчика или вернула утраченную вещь. И тут дело даже не в мракобесье или упадничестве, а в том, что люди действительно перестали верить и врачам, и полицейским, и работникам судопроизводства – из-за низкого качества работы, отсутствия сердечности и понимания. И, конечно же, всеми этими проколами пользуются мошенники и аферисты, ищущие любую лазейку для своего грязного заработка.

Никогда не следует забывать о том, что мошенники работают, так сказать, uno. За каждым из них стоит преступная группировка, имеющая и сценаристов, придумывающих пакость, и режиссеров, занимающихся постановками этих пакостей, и, естественно – актеров-профессионалов – исполнителей задуманной пакости. А в результате останетесь виноватым вы – за доверие и доброту, которую хотели распространить на ближнего.

А так, конечно же, по ходу жизни видели мы и прозревших (при виде фотоаппарата или удостоверения журналиста) «слепых», становились свидетелями «чуда исцеления» (при помощи тех же средств) «хромых» и «паралитиков». Ловили за руку аферистов, которые клянчили в сети деньги на «ребенка», а, получив помощь, покупали себе вещи и мобильные телефоны.

И самое ужасное, что правоохранительные органы весьма пассивно занимаются отдельными случаями мошенничества, а ловят исключительно тех, кто погорел на крупных аферах.

Стоит отметить, что в Азербайджане ужесточается наказание за мошенничество. В частности, ужесточается статья 178 Уголовного кодекса Азербайджана. В статью добавлен новый пункт 178.4.

По новому пункту, за совершение мошенничества, то есть при завладении чужим имуществом или приобретении права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, особенно при совершении этого деяния организованной группой, с нанесением крупного ущерба, лицом, ранее судимым за грабеж и присвоение путем угроз два или более раз, применяется наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 15 лет.

Согласно ныне действующему пункту 178.2.4 статьи, за мошенничество, то есть завладение чужим имуществом или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, с нанесением крупного ущерба, предусмотрен штраф в размере от 3 до 5 тыс. манатов или лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Согласно новой поправке, будет применяться штраф в размере от 3 до 5 тыс. манатов, либо ограничение свободы сроком от 1 до 3 лет, либо лишение свободы от 2 до 5 лет.

Согласно статье 178.1, мошенничество, то есть завладение чужим имуществом или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере от 1 до 2 тыс. манатов, либо общественными работами на срок от 360 до 480 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.

В изменении добавлена фраза: «Ограничением свободы сроком до 2 лет».

А пока что мы снова повторим наевшую оскомину фразу «На Бога надейся, но сам не плошай», посоветуем гражданам быть более бдительными и не распространять теплоту своего сердца на кого попало.

Яна Мадатова