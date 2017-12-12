Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле воспринимают твиттер президента США Дональда Трампа как источник его официальных заявлений и докладывают президенту России Владимиру Путину, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«В любом случае, все, что выходит из его авторизованного твиттера, воспринимается в Москве как его официальные заявления и никак иначе и, естественно, это докладывается президенту Путину наряду с другой информацией об официальных заявлениях политиков и глав государств из других стран мира», — сказал Песков.

При этом он не стал отвечать на вопрос, уместно ли подобное поведение в социальных сетях для президента.

«Я не считаю себя вправе каким-то образом комментировать те или иные действия президента США, это было бы неверным», — сказал Песков.

При этом он напомнил, что Путин твиттер не ведет.

«Общаясь в Ярославле с молодежью, он объяснил, что сам он не хотел бы этого делать, и не считает возможным, чтобы за него это делал кто-то другой, будь то пресс-служба или какие-то подразделения администрации», — пояснил Песков.