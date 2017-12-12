Вышел первый трейлер комедийного фильма «О чем говорят мужчины. Продолжение» от «Квартета И», передает «Газета».

Ролик опубликован на сайте YouTube. На этот раз главные герои едут в Санкт-Петербург.

«И, конечно, плохо, что дома осталась куча нерешенных проблем, но как же хорошо, что про них можно не думать… хотя бы до понедельника», – говорится в сообщении.

Первая часть «О чем говорят мужчины» была выпущена в 2010 году, спустя год вышло продолжение «О чем еще говорят мужчины».

Дата релиза третьего фильма — 22 февраля 2018 года. Режиссер — Флюза Фархшатова. В картине снимались Леонид Барац, Ростислав Хаит, Камиль Ларин, Александр Демидов и др.