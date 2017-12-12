В сети появилось видео взрыва на газораспределительной станции в австрийском Баумгартене.

На кадрах виден горящий столб газа из хаба.



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Пожар на газовом хабе Баумгартен в Австрии полностью потушен, говорится в сообщении компании-оператора газотранспортной системы Австрии Gas Connect Austria.

«Пожар полностью потушен», — говорится в сообщении, передает РИА Новости

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При взрыве на газораспределительной станции в районе Баумгартена в Австрии погиб 21 человек, еще 21 ранен. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, он госпитализирован. Об этом сообщает издание Кurier со ссылкой на губернатора федеральной земли Нижняя Австрия Йоханну Микль-Лейтнер.

Жертвами в основном являются сотрудники Gas Connect, сказал представитель компании Андреас Ринофнер.

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Взрыв произошел на газопроводе в федеральной земле Нижняя Австрия, сообщает портал oe24 со ссылкой на полицию.

По данным телеканала ORF, один человек погиб. Еще шестьдесят пострадали.

Взрыв произошел сегодня утром в коммуне Вайден-ан-дер-Марх на одной из крупнейших в стране газовых станций, которая принадлежит австрийской компании OMV.

Судя по видео в соцсетях, на месте инцидента возник пожар.

Как сообщает газета Heute, на месте находятся десять пожарных бригад и четыре машины скорой. Для мониторинга ситуации задействовали вертолет.

Место происшествия оцепили. Причина случившегося пока не установлена, ведется расследование, передает РИА Новости.