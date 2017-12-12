Государственный департамент США внимательно следит за событиями в Украине, связанными с экс-президентом Грузии, лидером партии «Рух нових сил» Михаилом Саакашвили, заявил американский посол в Тбилиси Ян Келли.

Вашингтон ждет от Украины справедливого судебного процесса над экс-президентом Грузии, лидером партии «Рух нових сил» Михаилом Саакашвили, заявил посол США в Тбилиси Ян Келли, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

«В первую очередь скажу, что мы очень внимательно следим за этим вопросом, внимательно следят Государственный департамент США и мой коллега в Украине», – сказал Келли 12 декабря.

По его словам, «главное в этом вопросе – чтобы был проведен справедливый правовой процесс».

«Что касается отражения этих событий на Грузии, то Саакашвили является бывшим главой Грузии. В наших интересах помочь Грузии продвигаться вперед, развиваться и стать более успешной. Мы рады, что Грузия сфокусирована на будущем», – сказал американский посол.