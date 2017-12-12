23 декабря в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоится спектакль «Трубадур» Джузеппе Верди.

Эта опера входит в сокровищницу мирового оперного искусства, пользуется огромной популярностью среди меломанов и любителей оперы и каждый раз при показе собирает большую

зрительскую аудиторию.

В целях усиления профессионального уровня спектакля руководством Азербайджанского театра оперы и балета для участия в спектакле приглашена известная оперная певица — Народная артистка

Беларуси, лауреат Государственной премии Беларуси и международных конкурсов вокалистов Анастасия Москвина (партия Леоноры).

Для исполнения партии графа ди Луны приглашен солист Национальной оперы Мангейма (Германия), Народный артист Азербайджана Авяз Абдуллаев.

Наряду с приглашенными вокалистами, в спектакле примут участие ведущие солисты театра — Заслуженные артисты Азербайджана Фарид Алиев (партия Манрико), Акрам Поладов (партия Феррандо), Алиахмед Ибрагимов (партия Руиса), а также Нина Макарова (партия Азучены) и Сабина Ахмедова (партия Инес).

Дирижировать спектаклем будет Заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов дирижеров Эйюб Гулиев.