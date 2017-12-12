Джекпот Powerball – США $229 миллионов – и на сегодняшний день это крупнейший джекпот в мире! Граждане Азербайджана могут принять участие в лотерее онлайн, наравне с америкацами!

Азербайджанцы могут принять участие в тираже Powerball – США наравне с американцами!

По результатам прошлого тиража в субботу 9 декабря джекпот лотереи Powerball – США аккумулировал, и теперь на кону $229 миллионов. К слову, грандиозный джекпот – не единственный приз, которым лотерея может порадовать участников. Так, по результатам прошлого тиража сразу трое счастливцев стали миллионерами, выиграв по $1 миллиону каждый.

Выигрышная комбинация чисел в субботнем тираже состояла из номеров 25, 36, 37, 55, 60 и специального номера Powerball 6.

К слову, лотерейный сервис theLotter доступен и гражданам Азербайджана. Хотите принять участие в тираже легендарной лотереи, но не имеете возможности специально для этого выезжать в США? Благо, участвовать в тиражах американских лотерей можно и онлайн.

Гражданка Украины сорвала 1 миллион долларов в лотерею США!

Последняя из серии крупных побед на TheLotter принадлежит гражданке Украины.

Пять номеров принесли 23-летней Наталье выигрыш в $1 миллион в лотерее США Мега Миллионс. По результатам тиража 26 сентября 2017 года, Наталья угадала пять основных номеров из выигрышной комбинации – 1, 10, 57, 66 и 75 и стала обладательницей фантастического приза второй категории в 1 миллион долларов.

К слову, сейчас лотерея Мега Миллионы разыгрывает огромный джекпот в $191 миллион, принять участие в тираже можно здесь.

Наталья уже получила свой выигрыш и попутно рассказала о своем опыте в эксклюзивном видео-интервью

Нерезидент выиграл в лотерею США – что дальше?

Выиграв лотерейный приз через сайт TheLotter, победитель получает 100% выигранной суммы, будь то небольшой выигры818ш, или приз второй или первой категории.

В случае выигрыша второстепенных призов, TheLotter.com самостоятельно заберет выигрыш и зачислит соответствующую сумму на счет клиента в считанные часы после объявления результатов тиража. В отдельных случаях, в том числе при выигрыше джекпота, TheLotter.com может организовать победителю путешествие в страну проведения лотереи, где он или она самостоятельно заберет свой выигрыш, при полной юридической и организационной поддержке представителей сервиса.

TheLotter.com – первая в мире служба доставки лотерейных билетов, которая позволяет людям заказывать официальные лотерейные билеты со всего мира, не взимая комиссий с выигрышей.

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