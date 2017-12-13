Выводы были сделаны в свете новых данных, полученных при анализе архаичной ДНК и древних окаменелостей H.sapiens, найденных на территории Юго-Восточной Азии. Останки человека, возраст которых достигает 70-120 тысяч лет, были обнаружены в Южном и Центральном Китае. Результаты недавних генетических исследований показали, что два процента генома аборигенов Папуа — Новая Гвинея унаследованы от предков, покинувших Африку раньше 60 тысяч лет назад.

С другой стороны, из результатов полной расшифровки геномов известно, что все современные неафриканские популяции человека отделились от предков, проживавших на Черном континенте, в течение позднего плейстоцена. Ученые полагают, что это противоречие объясняется тем, что еще до основной волны миграции, произошедшей 60 тысяч лет назад, люди переселялись из Африки в Евразию в составе небольших групп.

Ранние переселенцы смешивались с другими древними гоминидами — неандертальцами, денисовцами и еще не идентифицированными видами. Так, геном почти всех современных неафриканцев включает 1-4 процента неандертальской ДНК, а у меланезийцев 5 процентов ДНК унаследованы от денисовцев. Согласно последним научным данным, скрещивание могло начаться в промежутке времени от 40 до приблизительно 200 тысяч лет назад.

По словам авторов, устоявшееся определение гипотезы «человек из Африки», согласно которому предки всех современных людей переселились с Черного континента 60 тысяч лет назад и вытеснили коренных обитателей Евразии, уже не может считаться действительным.