Некогда подтянутый и мускулистый Рассел Кроу, каким он был, когда сыграл прославившую его роль в «Гладиаторе» превратился в свою полную противоположность, пишет издание 7Дней. Ведь ради своего нового фильма он потолстел до 136 килограммов.

Конечно, многие актеры в Голливуде ради интересной роли готовы сбрасывать или набирать вес. Это не раз проделывали и Мэттью Макконахи, и Кристиан Бейл, Рене Зеллевгер… Но все они, по окончании работы над своими проектами, восстанавливали форму. Что же касается Кроу, то начав однажды набирать вес, он уже не смог вернуться к прежней форме.

К тому времени, когда Кроу предложили роль в фильме «Славные парни», он весил уже почти 100 килограммов. Но когда режиссер проекта решил, что герой Рассела должен быть еще крупнее, он без колебаний согласился набрать еще 20 кило, что далось ему, при его явной склонности к полноте, очень просто. Однако когда, по окончании съемок, ему пришлось худеть, избавиться от набранного веса оказалось гораздо труднее.

Но даже сумев похудеть, Кроу не удержался на достигнутой форме и снова начал толстеть. И сейчас вес 53-летнего актера приближается уже к 140 килограммам… И хотя для его новой роли в биографической драме Boy Erased это оказалось очень кстати, удастся ли Расселу, когда съемки завершатся, избавиться от набранных килограммов — большой вопрос… В настоящее время как друзья, так и поклонники Кроу всерьез обеспокоены тем, как эксперименты Рассела над своим весом могут, в конечном счете, отразиться на его здоровье.