13 октября от имени президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и его супруги Мехрибан Алиевой был организован официальный прием в честь находящегося с официальным визитом в нашей стране президента Республики Болгарии Румена Радева и его супруги Десиславы Радевой.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в своем выступлении президент Болгарии заявил:

Позвольте выразить удовлетворение от проведенных сегодня плодотворных встреч и искренних переговоров. Могу с особым удовлетворением заявить, что они прошли в теплой, открытой и дружественной атмосфере. Aзербайджанская Республика занимает важное место в системе приоритетов внешней политики Республики Болгария. Рад, что установившиеся между нами столь важные контакты характеризуются большой динамикой на высоком уровне как с политической, так и экономической точек зрения. Позвольте отметить, что Совместная Декларация о стратегическом партнерстве между Республикой Болгария и Азербайджанской Республикой, подписанная в марте 2015 года, является оценкой, данной отличному уровню наших отношений в соответствии с взаимными интересами, большим потенциалом и перспективами, существующим в этой сфере, и олицетворением общего желания о дальнейшем углублении наших связей.

Господин президент, мы с Вами подтвердили традиционные, добрые отношения между Болгарией и Азербайджаном, и выразили готовность к углублению этих связей во имя развития и благополучия наших стран и народов во всех сферах, представляющих взаимный интерес. С уверенностью смотря в будущее, мы должны знать и любить прошлое. Хотя 25-летний период наших межгосударственных отношений, отмеченный нами 5 июня 2017 года, не велик с исторической точки зрения, он очень значим и богат на события. Отношения между Болгарией и Азербайджаном за минувшие 25 лет характеризуются равноправным сотрудничеством во всех сферах, представляющих взаимный интерес, взаимным уважением и пониманием, а также отсутствием открытых вопросов.

Xотел бы отметить общий интерес к восстановлению Шелкового пути в городе Баку, являющемся жемчужиной Каспийского моря, неотъемлемой частью Великого Шелкового пути. Считаю важным использование геостратегических преимуществ в создании транспортных и энергетических коридоров между Азией и Европой: Болгария может стать воротами в Европу, а Aзербайджан – мостом между Европой и Азией и воротами в Центральную Азию. Геополитическое расположение Болгарии и Азербайджана – преимущество наших стран. Я уверен, что мы, развивая это преимущество совместными усилиями во имя благополучия наших народов, воспользуемся этим. Не случайно, что именно взаимная деятельность в энергетической сфере вошла в ряд возможностей и приоритетов нашей дальнейшей деятельности, в деталях, рассмотренных за день. С этой точки зрения позвольте еще раз отметить наличие большого потенциала для дальнейшего сотрудничества в сфере диверсификации источников и маршрутов в обеспечении энергетическими ресурсами.

Что касается отношений с Европейским Союзом, мы высоко оцениваем и поддерживаем желание Азербайджана теснее сотрудничать с Европейским Союзом как в рамках Восточного партнерства, так и в проведении переговоров по заключению всестороннего соглашения, переводящего отношения в новый этап развития. Это, несомненно, создаст новые перспективы для экономического обмена, взаимных контактов и инвестиций между Болгарией и Азербайджаном.

Наряду с официальными отношениями между нашими странами, связи между нашими народами продолжались веками. В Болгарии знакомы с творчеством таких гениальных поэтов как Низами Гянджеви, Шах Исмаил Хатаи и в целом достижениями азербайджанской культуры. С удовлетворением отмечаем, что в последние годы предприняты серьезные шаги по развитию наших двусторонних отношений в культурной, образовательной и научной сферах, а также сохранении культурно-исторического наследия.

Существует важный социальный элемент проектов в культурной и духовной сферах, эти проекты служат сближению наших народов. С этой точки зрения позвольте выразить особую признательность азербайджанской стороне в лице Фонда Гейдара Алиева за финансовую поддержку в реализации проекта по объявлению открытым общественности, реставрации и консервации крепости Трапезица близ города Велико Тырново, в частности Мехрибан ханум Алиевой за личные заслуги в выполнении столь благородной миссии.