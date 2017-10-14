Лидер фракции «Батькивщина» в Верховной Раде Украины Юлия Тимошенко в эфире телеканала NewsOne заявила, что будет баллотироваться на должность главы государства на ближайших президентских выборах, передает ТАСС.

«Я больше свой голос, голос своей команды, голос людей, которые мне доверяют, никому не передоверю. Я могу четко сказать: я буду баллотироваться в президенты», — сказала она.