Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер предложил приравнять мусульманские праздники к католическим в тех частях страны, где проживает большое число исповедующих ислам людей, сообщает в пятницу «Интерфакс» со ссылкой на «Локал».

«Я готов обсудить вопрос относительно того, чтобы признать также мусульманские праздники (в Германии )», — приводит издание слова министра.

«Почему бы нам не подумать о том, чтобы сделать мусульманские праздники выходным днем в тех частях страны, где проживает много мусульман?» — добавил Т.де Мезьер.

Предложения главы германского МВД встретили резкой критикой как в Христианско-демократическом союзе (ХДС), так и в партии «Альтернатива для Германии».