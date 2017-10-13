Как стало известно ИА «Прайм Крайм», вчера сотрудники ГУУР МВД России зачитали 56-летнему азербайджанскому «вору в законе» Юнусу Назарову, более известному в криминальной среде как Юнус Бакинский, решение о крайней нежелательности его дальнейшего пребывания на территории страны и запрете на въезд на всю оставшуюся жизнь. Очередная встреча полицейских с криминальным вожаком с подписанием всех положенных формуляров состоялась в спецприемнике для нелегальных мигрантов, куда Назаров был водворен днем ранее по решению Подольского городского суда.

За минувшие два с лишним года это уже четвертая попытка правоохранительных органов избавиться от назойливого «вора в законе». Последний раз Юнуса «уговаривали» покинуть страну в начале августа в Ульяновске, но так и не уговорили. По словам азербайджанца, хлопоты, связанные с перемещением на дальние расстояния, противопоказаны ему по состоянию здоровья.

Любые проблемы с самочувствием Юнуса связываются с травмой 10-летней давности. Напомним, во время последней отсидки в Азербайджане притесняемый Юнусом зэк чуть не зарубил его во сне топором. Когда воры стали разбирать эту ситуацию, выяснилось, что нападавшего и жертву связывали близкие отношения, причем не по взаимному согласию. Оказалось, что у «жертвы» в зоне был свой маленький гарем. Углубляться в любовные интриги Назарова воры не стали и свели с ним общение до нуля, что, по виду «негордого» Юнуса, не особо его и заботит, поскольку он, несмотря ни на что, — вор.