На Франкфуртской книжной ярмарке удалось предотвратить очередную провокацию со стороны Армении, говорится в сообщении издания «Спутник» со ссылкой на министерство культуры и туризма Азербайджана.
Шестьдесят девятая Франкфуртская книжная ярмарка Frankfurter Buchmesse стартовала 11 октября в немецком городе Франкфурт-на-Майне.
В международном мероприятии традиционно принимает участие делегация Азербайджана, состоящая из сотрудников министерства культуры и туризма и представителей издательств.
На стенде Азербайджана посетителям ярмарки представлено около 700 единиц печатной продукции 380 наименований на немецком, английском и азербайджанском языках о государственности, истории, культуре и туристических возможностях нашей страны.
Кроме этого, в день открытия ярмарки наша делегация успешно провела ряд деловых встреч и мероприятий.
Также участие в выставке принимает и Армения, которая в очередной раз попыталась осуществить провокацию в отношении Азербайджана.
Так, на стенде Армении были размещены карты, на которых Нагорно-Карабахский регион Азербайджана и другие оккупированные азербайджанские территории были указаны как «НКР».
Только благодаря усилиям сотрудников министерства культуры и туризма Азербайджана эти карты были убраны со стенда.