На Франкфуртской книжной ярмарке удалось предотвратить очередную провокацию со стороны Армении, говорится в сообщении издания «Спутник» со ссылкой на министерство культуры и туризма Азербайджана.

Шестьдесят девятая Франкфуртская книжная ярмарка Frankfurter Buchmesse стартовала 11 октября в немецком городе Франкфурт-на-Майне.

В международном мероприятии традиционно принимает участие делегация Азербайджана, состоящая из сотрудников министерства культуры и туризма и представителей издательств.

На стенде Азербайджана посетителям ярмарки представлено около 700 единиц печатной продукции 380 наименований на немецком, английском и азербайджанском языках о государственности, истории, культуре и туристических возможностях нашей страны.