Стоимость проекта «Южный газовый коридор» в настоящее время оценивается в 41,5 миллиарда долларов, сказал глава ЗАО «Южный газовый коридор» Афган Исаев в ходе выступления на Международном нефтяном саммите Argus 2017 в Баку в пятницу.

Из этого объема финансирования 11,8 миллиарда долларов приходятся на долю Азербайджана. На сегодняшний день из этой суммы выделено 7,8 миллиарда долларов.

«Стоимость проекта «Шах Дениз-2″ составляет 23,9 миллиарда долларов. На сегодняшний день из этой суммы профинансировано 16,4 миллиарда долларов, сам проект завершен на 96 процентов. Стоимость расширения Южнокавказского трубопровода составляет 4,7 миллиарда долларов, из которых выделено уже 3,8 миллиарда долларов. Проект в целом выполнен на 98 процентов. Стоимость TANAP оценивается в восемь миллиардов долларов (по сравнению с первоначальными 9,5 миллиарда долларов). На сегодня освоено 4,5 миллиарда долларов, а проект завершен на 82 процента. TAP оценивается в 4,5 миллиарда евро, из которых 2,3 миллиарда евро уже выделены. Прогресс оценивается в 53 процента», — сказал Исаев (цитата по «Тренду»).

Он добавил, что уже к концу 2018 года первый газ с «Шах Дениз-2» будет доставлен в Турцию.

По его словам, финансирование доли Азербайджана в проекте было осуществлено из нескольких источников.

«В 2014 году был осуществлен выпуск евробондов в объеме 2,5 миллиарда долларов на внутреннем рынке, который был приобретен Госнефтефондом Азербайджана (SOFAZ). В 2015 году была произведена капитализация на 2,4 миллиарда долларов. В 2016 и 2017 годах были осуществлены два выпуска евробондов на ирландской бирже объемом один миллиард долларов каждый. Также были привлечены кредиты от Международного банка реконструкции и развития (МБРР, входит в группу ВБ) на 400 миллионов долларов (освоено 350,2 миллиона долларов) и от Азиатского банка инфраструктурных инвестиций на 600 миллионов долларов (освоено 525,3 миллиона долларов)», — сказал Исаев.

«Южный газовый коридор» является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, добываемый в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения «Шах Дениз», рассматривается в качестве основного источника для проектов «Южного газового коридора». На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники. Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (ТАР) трубопроводов.