Лидер «Движения новых сил» («Рух нових сил») Михаила Саакашвили заявил, что государственная миграционная служба Украины отказывается предоставлять ему убежище в стране. Об этом политик заявил в пятницу, 13 октября, передают «Украинские новости».

«Они отказываются на это [заявление] реагировать. Истекли все сроки», — отметил Саакашвили. Политик также подчеркнул, что готовит иск, чтобы вернуть себе украинское гражданство.

О том, что Саакашвили подал прошение о предоставлении ему политического убежища на Украине 3 октября, сообщил его адвокат Маркиян Галабала. «Обращение о предоставлении гражданину дополнительной защиты и политического убежища — это, по сути, одно и то же. Просто в быту чаще используют понятие «политическое убежище»», — объяснил тогда юрист.

По словам Галабалы, Государственная миграционная служба пока не ответила на прошение Саакашвили, хотя должна была это сделать в течение суток.