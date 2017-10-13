«Думаю, что очередной этап обсуждений нового соглашения о партнерстве между Европейским Союзом (ЕС) и Азербайджаном состоится 24 ноября на саммите «Восточное партнерство».
Как сообщает АПА, об этом заявил руководитель представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас.
Посол сказал, что работа по подготовке соглашения идет хорошо: «Это соглашение отражает фундаментальные принципы будущего сотрудничества между ЕС и Азербайджаном. Поэтому соглашение должно быть продумано хорошо, а не наспех. Было бы хорошо, если соглашение будет подготовлено до саммита. Если не успеем до саммита, то для скорого завершения дел постараемся продолжить переговоры в том же темпе».
Он призвал стороны к диалогу.
Дипломат сказал, что ПАСЕ очень важная организация: «Каждая страна-член этой структуры должна двигаться вперед посредством диалога и интенсивной работы. Думаю, что мы все должны приложить усилия для того, чтобы остаться в такой важной организации как ПАСЕ. Надеюсь, что для решения этого вопроса диалог между Баку и Страсбургом продолжится».