«Думаю, что очередной этап обсуждений нового соглашения о партнерстве между Европейским Союзом (ЕС) и Азербайджаном состоится 24 ноября на саммите «Восточное партнерство».

Как сообщает АПА, об этом заявил руководитель представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас.

Посол сказал, что работа по подготовке соглашения идет хорошо: «Это соглашение отражает фундаментальные принципы будущего сотрудничества между ЕС и Азербайджаном. Поэтому соглашение должно быть продумано хорошо, а не наспех. Было бы хорошо, если соглашение будет подготовлено до саммита. Если не успеем до саммита, то для скорого завершения дел постараемся продолжить переговоры в том же темпе».