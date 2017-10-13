К содержанию

Вице-премьер России сломал руку, но не помнит, при каких обстоятельствах

Вице-премьер Аркадий Дворкович сломал руку, занимаясь спортом. Об этом он рассказал журналистам в Воронеже, передает «Интерфакс».

«Спорт. Перелом, к сожалению, пришлось сделать операцию. Все будет нормально, все хорошо», — сказал Дворкович, когда журналисты обратили внимание на шину на его руке.

При этом вице-премьер не смог сказать, когда и как именно это произошло.

«Не помню, футбол или баскетбол. Я не помню, в какой момент это случилось. Это могло быть где угодно, даже во время игры в шахматы», — добавил Дворкович.

Представитель вице-премьера пояснила, что у Дворковича довольно старая травма. По ее словам, он ходит с гипсом с начала сентября после плановой операции.

Дата: 2017/10/13 22:46

Раздел: Странности

Просмотров:

309

 Новости друзей

...

Другие новости раздела

НАНА открестилась от заявления Института истории о вопиющей ошибке в учебнике истории

НАНА и Минобразования распространили совместное заявление в связи с учебником X класса.

Дениз Байкал проголосовал в ПАСЕ против Азербайджана

Как сообщалось, 11 октября в Парламентской ассамблее Совета Европы были выдвинуты на обсуждение два доклада в связи

Бакинский суд приговорил похитителей овцы и ягненка к 15 годам

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу в отношении Тамерлана Расулова,

Саргсян решил прикорнуть на саммите в Сочи

Политик погрузился в сон во время выступления президента Таджикистана Эмомали Рахмона

Сепаратисты Донецка и Луганска хотят вступить в один союз с «НКР»

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская Народные республики планируют присоединиться к Содружеству непризнанных государств, которое известно как СНГ-2.

minval.az-default-thumbnail

В Баку продолжают красть барельефы известным людям

В Баку пропал барельеф еще одному известному человеку.

ГЭЦ — о скандальном учебнике

Центр участвовал только в оценивании этих учебников

Генсек ОДКБ пошутил, что ракета «Искандера» может полететь из Армении в Турцию

Сегодня в Армении стартовали оперативно-стратегические учения ОДКБ «Взаимодействие-2017»

В учебниках по истории Азербайджана появилась «Великая Армения»

В учебнике по истории Азербайджана для 10-х классов русского сектора допущена ошибка