Вице-премьер России сломал руку, но не помнит, при каких обстоятельствах

Вице-премьер Аркадий Дворкович сломал руку, занимаясь спортом. Об этом он рассказал журналистам в Воронеже, передает «Интерфакс».

«Спорт. Перелом, к сожалению, пришлось сделать операцию. Все будет нормально, все хорошо», — сказал Дворкович, когда журналисты обратили внимание на шину на его руке.

При этом вице-премьер не смог сказать, когда и как именно это произошло.

«Не помню, футбол или баскетбол. Я не помню, в какой момент это случилось. Это могло быть где угодно, даже во время игры в шахматы», — добавил Дворкович.

Представитель вице-премьера пояснила, что у Дворковича довольно старая травма. По ее словам, он ходит с гипсом с начала сентября после плановой операции.