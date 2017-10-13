В январе-сентябре текущего года в стране добыто 4 434,6 кг золота, что в 3,1 раза больше соответствующего периода прошлого года. Добыча серебра выросла на 14,1%, составив 311,8 кг.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Отметим, что золото в Азербайджане добывается в Дашкясяне (ЗАО AzerGold) и Гедабеке (Anglo-Asian Mining (Британия)).

Anglo-Asian Mining осуществляет добычу золота в рамках договора типа PSA (О долевом распределении добычи), подписанного 21 августа 1997 года. Договор предусматривает разработку 6 месторождений: 1 — в Нахчыване, 2 — Гедабеке, 3 — Кельбаджаре и Зангилане, которые в настоящее время находятся под армянской оккупацией. В договоре доля Азербайджана составляет 51%, британской компании Anglo Asian Mining Plc. — 49%.