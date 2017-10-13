В стамбульском районе Пендик трое школьников получили огнестрельные ранения в результате нападения неизвестного. Об этом сообщают местные СМИ.

Трагедия произошла перед зданием школы. Пострадавшие отправлены в больницу, угрозы для их жизни нет.

Преступник был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело, передает «РИА Новости».

Позже стало известно, что один из школьников скончался. По версии следствия, причиной трагедии мог стать конфликт из-за девушки. Мужчина открыл стрельбу по девушке и двум старшеклассникам, сопровождавшим ее после уроков.