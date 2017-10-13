Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Азербайджан 30 октября, сказал Trend в пятницу посол Турции в Баку Эркан Озорал.

По его словам, Эрдоган примет участие в открытии железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

Как сказал дипломат, железная дорога БТК важна не только для Азербайджана, Грузии и Турции, но и для всего Евразийского континента.

Посол сказал, что важность БТК заключается в том, что именно эта железная дорога соединит Китай и Европу, что будет способствовать беспрерывной доставке грузов.

По его мнению, с началом эксплуатации БТК оживится древний Шелковый путь.

«БТК также будет способствовать укреплению культурных и экономических связей между нашими странами», — сказал посол.