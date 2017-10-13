Накануне встречи президентов Алиева и Саргсяна в Женеве для обсуждения путей вывода переговорного процесса по мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта из тупика Москва анонсировала выделение Армении 100 миллионного кредита на вооружение в дополнение к ранее выделенному 200 миллионному кредиту на эти же цели. Трудно не воспринять это как желание подбодрить Ереван, и побудить к большей неуступчивости на переговорах.

Россия может ответить на это, что ею поставлено Азербайджану оружие на большую сумму. Но во первых, Баку сполна все оплачивает, без каких либо скидок и отсрочек платежей. Тогда как поставки современного оружия Армении, хотя и оформляются как кредит, и даже предусматривается предоплата в размере 10 процентов от суммы сделки, всем очевидно, что возвращаться он не будет. Бесплатное накачивание Армении оружием Москвой продолжается вот уже четверть века. Напомню, что в 90 годах и в начале 2000 годов армянам было передано вооружение и техники на миллиарды долларов. А во-вторых, Азербайджан, в отличие от Армении не захватывал и не держит вопреки резолюциям Совбеза и Генассамблеи ООН под оккупацией территорию соседнего государства.

Иллюзий, что Москва изменит свою политику на Южном Кавказе, мало кто питает. Но писать и говорить об этом надо, хотя бы для того, чтобы враги и друзья Азербайджана знали, что мы все хорошо видим и адекватно оцениваем. Жизнь и политика ведь не кончается сегодняшним днем и память у нас крепкая.



Расим Мусабеков, Facebook.