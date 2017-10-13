Актриса, певица и телеведущая Алика Смехова, дочь легендарного «мушкетера Атоса» из советского фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» Вениамина Смехова, с нетерпением ждет встречи с азербайджанскими зрителями.

Она рассказала «Москва-Баку», что в социальных сетях ей часто пишут очень теплые и красивые слова поклонники из Азербайджана. Они знают Алику по ролям в кино, а их насчитывается более полусотни, начиная с культовой молодежной комедии 80-х — «Курьер» и заканчивая популярными сериалами «Бальзаковский возраст или все мужики сво…», «Маросейка, 12», «Дневник доктора Зайцевой».

Алика выпустила четыре «сольника», несколько песен из которых стали всенародно любимыми хитами. Актриса вместе с отцом дает музыкально-поэтические представления – читает стихи известных поэтов, в том числе и восточных. Свои творческие проекты Алика рада привезти в Баку и порадовать ими почитателей ее творчества.

— Я мечтаю оказаться в Баку. Если от кого-то это зависит – пригласить меня со спектаклями и концертами, — то пусть услышат мои слова и позовут.

Я снималась в Азербайджане в советское время. Много слышала о том, как изменился Баку, мне необыкновенно интересно посмотреть, каким он стал.

Очень хочу встретиться со зрителями: не в туристическую поездку, а именно с выступлениями приехать. Бакинцам присущи гостеприимство, доброта и душевное тепло. Те люди, что пишут мне из Баку – замечательные, у них теплое и чистое сердце! В социальных сетях я часто читаю хорошие, красивые слова, они умеют так тепло говорить, а мне это близко и приятно. Мне хотелось бы ближе познакомиться с азербайджанским искусством. Этнические моменты, мотивы – всегда очень интересно. Еще я очень высоко ценю азербайджанскую кухню.

Я обожаю восточную поэзию в принципе! Знаю наизусть многие рубаи Омара Хайяма:

Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало.

Два важных правила запомни для начала:

Уж лучше голодать, чем что попало есть,

И лучше одному, чем вместе с кем попало.

«Ад и рай — в небесах», — утверждают ханжи.

Я ж, в себя заглянув, убедился во лжи:

Ад и рай — не круги во дворце мирозданья,

Ад и рай — это две половины души.