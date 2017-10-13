Глава Секретариата оборонной промышленности МО Турции (SSM) Исмаил Демир объявил о старте проектных работ по созданию тяжелого ударного вертолета по программе ATAK-2. Ожидается, что новинка по всем показателям превысит, производящийся в настоящее время по лицензии T129, сообщает Центра анализа мировой торговли оружием.

Согласно техническому заданию, вес перспективного вертолета должен составить около 6 тон. При этом аппарат будет способен нести большую полезную нагрузку. Турция собирается разработать его без участия иностранных специалистов и опираясь исключительно на системы национальной разработки. Подобное решение это часть проводимой Турцией политики по постепенному переходу на использование отечественной техники, и уменьшению зависимости в вопросах создания вооружения от других стран.

Сообщено об этом было в ходе церемонии открытия на совместном предприятии Sikorsky и Alp Aviation новой производственной площадки. На ее мощностях будут производиться многоцелевые вертолеты, в планах создание 109 машин.

Стоит отметить, что в настоящее время основным ударным вертолетом в Турции является Т-129, создаваемый по лицензии. Это копия итальянского легкого разведывательного вертолета A 129 Mangusta компании Agusta Westland, информирует Life.ru.