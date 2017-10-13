Эксперты ООН призвали власти Азербайджана тщательно расследовать все сообщения о нарушениях прав геев и трансгендеров, информирует Туран.

B заявлении Управления ООН по правам человека в пятницу говорится о полицейских рейдах в Баку в середине сентября, в ходе которых были задержаны более 80 человек из-за подозрения, что они гомосексуалы и трансгендеры, которые занимаются проституцией.

Сообщалось, что в полиции их избивали, подвергали пыткам, унижали, удерживали в полной изоляции.

Такая практика, по мнению экспертов ООН, свидетельствует о нарушении Азербайджаном его обязательств по международным правозащитным соглашениям.

«Азербайджан должен немедленно прекратить принудительные медицинские тесты , что абсолютно запрещено, и расценивается, как пытки, жестокое обращение и является нарушением неприкосновенности частной жизни», — сказали эксперты.

«Мы призываем власти защищать права всех без дискриминации, в том числе людей, воспринимаемых как геи или транссексуалы , а также тех, кто считается секс-работниками.

Мы настоятельно призываем власти Азербайджана предпринять конкретные шаги посредством образования и государственной политики для борьбы с глубоко укоренившимися негативными социальными представлениями и предрассудками в отношении людей, основанных на их сексуальной ориентации или гендерной идентичности, с тем чтобы решить коренные причины насилия и дискриминации, совершаемые против них «, — сказали они.