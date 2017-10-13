Парламент Грузии в пятницу на внеочередном заседании преодолел вето президента, наложенное на принятую высшим законодательным органом в трех чтениях новую Конституцию.

В голосовании по преодолению вето президента представители оппозиционных фракций участия не принимали, они вывесили в зале плакат: «Попранная ногами Конституция», передает «Интерфакс».

Новая Конституция обеспечивает переход Грузии на парламентское правление и существенно ограничивает полномочия президента. Конституция вступит в силу через год, после избрания президента.