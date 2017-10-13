В Брюсселе на территории здания Совета ЕС несколько десятков людей отравилось токсичными испарениями. Число жертв на данный момент – около 20 человек. Об этом сообщает канал RTL.

«На кухне в результате неправильного сочетания продуктов выделились токсичные испарения. Отравились от 15 до 20 человек», – сказал представитель пожарного департамента Брюсселя Пьер Мейс.

Все пострадавшие жалуются на тошноту, рвоту и раздражение глаз. Пятеро человек были доставлены в больницу. На место происшествия прибыло несколько специальных бригад чрезвычайных служб и медиков. Был задействован план чрезвычайной ситуации.

В пожарном департаменте Брюсселя сообщили, что в данный момент ситуация находится под контролем.