Дорожная полиция Азербайджана прокомментировала распространяемые людьми в соцсетях обвинения в том, что сотрудники Дорожной полиции сами продают госномера автомобилей без дефисов (двух черточек), а теперь решили заработать еще и на их обмене.

Эти обвинения появились после указа Дорожной полиции в течение месяца привести госномера в соответствие со стандартом. Но пользователи соцсетей пишут, что доплачивали сотрудникам Дорожной полиции по 5-10 манатов к госпошлине в 18 манатов за то, чтобы им выдали номер без дефисов.

Комментируя данную ситуацию, заведующий отделом по связям с общественностью Главного управления дорожной полиции Министерства внутренних дел, полковник полиции Кямран Алиев заявил 1news.az, что такого не может быть.

«Сотрудники полиции не могут при изготовлении госномеров отойти от стандартов. Если в стандарте государственных регистрационных знаков автомобилей есть дефисы (черточки), значит, они и должны там быть. Их удаление, в том числе, и из-за каких-то эстетических предпочтений, недопустимо.

Могу предложить водителям проверить госномера на стационарных постах или в районных отделах Дорожной полиции, где им укажут, соответствуют ли их знаки стандартам, и при необходимости бесплатно нанесут знаки дефиса», — подчеркнул К.Алиев, отметив, что в противном случае водителей ждет штраф в размере 50 манатов.