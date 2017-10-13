Парламенты Беларуси и Азербайджана могут внести значительный вклад в развитие двусторонних отношений. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 13 октября на встрече с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Огтаем Асадовым, передает БЕЛТА.

Глава государства заметил, что на своем опыте хорошо знает, что такое «депутатский хлеб».

«И я знаю возможности парламентов. Да, многие скажут, что в Азербайджане и в Беларуси парламенты не играют такую роль, как где-то на Западе. Упаси господь. У парламента — законодательной ветви власти — есть свои функции и обязательства. Это высший законотворческий орган. Они должны писать и, по-народному говоря, создавать законы, по которым живет общество. И решать другие проблемы согласно Конституции», — подчеркнул Лукашенко.

«Думаю, что парламенты могут в наши отношения привнести значительный вклад. Я, например, очень прислушиваюсь к тому, что говорят руководители парламента, парламентарии. Знаю, Ильхам вообще в этом плане абсолютно демократичный человек. Если что-то полезное (он образованный человек, интеллигентный), он всегда прислушивается к этому, — отметил Александр Лукашенко. — Просто надо это делать спокойно (заниматься парламентской деятельностью. – ред.). Без драк, без потасовок в парламенте, без всяких демонстраций, которые отвергают люди и у нас, и у вас. Мы-то точно. Я помню, и забастовки были в парламенте, и еще что-то. Но парламент не для этого».

«У нас свой путь, и наши цели определены, и роли ветвей власти также определены — и судебной, и законодательной, и исполнительной. И у вас, и у нас президенты являются координаторами действий этих ветвей власти», — сказал белорусский лидер.

Президент подчеркнул, что у Беларуси и Азербайджана много направлений сотрудничества, страны имеют самые теплые и близкие отношения.

«Мы абсолютно доверяем друг другу. Мы создаем совместные предприятия и торгуем с третьими странами. Мы идем вместе с вами дальше на юг, на восток. И мы будем придерживаться этой политики в экономике. Торговля у нас растет, военно-техническое сотрудничество. Мы это ни от кого не скрываем», — отметил Лукашенко.

«Я знаю, что вы миролюбивый народ и, несмотря на проблемы в Карабахе, вы придерживаетесь абсолютно мирной позиции в этом плане. Поэтому нам, как я уже сказал министру обороны (Азербайджана – ред.), не в чем оправдываться пред теми или иными государствами», — заявил белорусский лидер. Он отметил, что стороны выстраивают свои отношения в соответствии с пожеланиями народов Беларуси и Азербайджана, ради роста их благосостояния.

«В этом отношении вы на нас можете рассчитывать. Вы нам люди не чужие. Вы наши братья, мы в одном государстве жили. И нам даже абсолютно не мешает, что вы — мусульмане, а мы — христиане», — подчеркнул он.

Белорусский лидер попросил еще раз передать президенту Азербайджана самые теплые слова благодарности за сотрудничество. «Мы будем следовать тем курсом, который нами определен. И убежден, что наши парламентарии найдут свое место в реализации этой дорожной карты», — добавил Лукашенко.