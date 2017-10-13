Вице-президент Федерации фехтования Азербайджана Яшар Мамедов подал в суд на бывшего генсека структуры Асефа Меликова.

Об этом агентству Report сообщил сам Я.Мамедов.

Онотметил, что подал в суд из-за обвинения в педофилии со стороны А.Меликова. По словам вице-президента, в связи с этим в суд обратились и члены сборной Азербайджана: «У меня есть аудиозапись Меликова. Он говорит, что пусть подаст на меня в суд за обвинение в педофилии. Меня оштрафуют максимум на 300-500 манатов. Но взамен я на весь мир опозорю Я.Мамедова. Три дочери этого человека занимаются фехтованием. Он взамен выстуает с такими обвинениями. Девочки из сборной с 8 лет занимаются под моим руководством вот уже 20 лет. Среди них есть семейные. Как можно обвинять в таком? Мне 82 года».

В заявлении Report А.Меликов отметил, что не получал извещения из суда: «Я не получал ни устного, ни письменного извещения по этому поводу. Если будет суд, вы узнаете. Я лично не называл его «педофилом». Но ему виднее».

Отметим, что президентом Федерации фехтования Азербайджана является министр образования Микаил Джаббаров.

Напомним, что суд назначен на 19 октября.