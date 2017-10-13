Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что провел в Сочи встречу со своими коллегами из Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Сержем Саргсяном.

«У нас в разных форматах состоялся обмен мнениями с Ильхамом Гейдаровичем в Сочи. Мы довольно длительное время провели, обсуждая многие вопросы наших отношений. Вы удивитесь — вместе с президентом Армении, втроем, зачастую подшучивая друг над другом, но в политике это принято — с намеком на решение тех или иных проблем», — сказал он во время встречи с председателем парламента Азербайджана Огтаем Асадовым, передает пресс-служба белорусского лидера.

Отметим, что на следующей неделе президенты Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Серж Саргсян намерены встретиться в Женеве для обсуждения нагорно-карабахского конфликта.