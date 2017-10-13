Нашлись родственники еще двоих детей боевиков-азербайджанцев, примкнувших к запрещенной радикальной террористической организации «Исламское государство», которые в настоящее время находятся в багдадском приюте.

Об этом Sputnik Азербайджан сообщила жительница Баку Вахида Нуриева, которая приходится бабушкой двум детям.

Отметим, что 12 октября вечером в Баку самолетом из Ирака доставили маленького Абдуллу. У мальчика нашлись родственники, которые и забрали его.

Нуриева заявила, что ее вызывали в министерство иностранных дел АР (МИД) и сообщили, что нашлась вторая из ее четырех внуков — Аснад, старшая сестра Хадиджи, которая также в настоящее время находится в Ираке.

Ранее Sputnik уже сообщал, что Нуриева признала в двухлетней Хадидже свою внучку.

«Я была вчера в министерстве. Они говорили с Аснад, она назвала имена мамы, папы, родственников. Я тоже поговорила с ней. Она спросила: «Бабушка, как ты, как мой дедушка?» Слава Аллаху, она нашлась. Но известий о моей дочери и ее близких пока нет. В министерстве говорят, что Хадиджа на 80% тоже моя внучка. Но пока ведется расследование. Как только будут известны результаты, они со мной свяжутся», — сказала женщина.

По словам Нуриевой, Аснад на днях должны привезти в Азербайджан. Хадиджу привезут после того, как будут точно установлены родственные связи.

Между тем, как заявил Sputnik Азербайджан временный поверенный в делах Азербайджана в Ираке Рамиз Гафаров, работа над возвращением детей в Азербайджан продолжается — это трудоемкий процесс, и Абдулла стал «первой ласточкой».

«Мы пытаемся не навредить работе и поэтому пока не можем сообщить что-либо определенное. Главное — добрая воля иракских властей. Работа идет, и скоро все азербайджанские дети будут возвращены на родину», — сказал Гафаров.

Напомним, что ранее Гафаров сообщил, что на территории Ирака много детей боевиков-азербайджанцев, примкнувших в свое время к запрещенной радикальной террористической организации «Исламское государство» (ИГ) и также много женщин – жен боевиков.