Президент Чехии Милош Земан заявил, что что ситуацию с КНДР могло бы разрешить убийство Ким Чен Ына с помощью спецназа.

Об этом он сказал сегодня в эфире телеканала Barrandov в программе «Неделя с президентом», передает Радио Прага.

«Милош Земан усомнился в эффективности угроз американского президента Дональда Трампа в отношении Северной Кореи, назвав их «скорее смешными, нежели продуктивными». Чешский президент подытожил, что ситуацию могло бы разрешить убийство Ким Чен Ына с помощью спецназа», — говорится в сообщении.

В ответ на вопрос, справляется ли Д.Трамп с функцией самого могущественного человека в мире в контексте решения спора с Северной Кореей, Милош Земан отметил, что Северная Корея – это отвратительный режим, который невозможно подавить насилием.

Глава Чехии также подчеркнул, что санкции ни в отношении Кубы, ни в отношении Северной Кореи не являются решением.