ООО «Бакинская телефонная связь» ведет работы по установке точек доступа бесплатного Wi-Fi на территории парка «Измир», сказали Trend в пятницу в ООО.

В ближайшие же планы оператора входит запуск Wi-Fi в парке Нариманова (около одноименной станции метро), где в настоящее время сеть находится на стадии тестирования.

Работы по расширению охвата беспроводной сети интернета ведутся с марта в рамках проекта «Общественный Wi-Fi». Цель проекта — обеспечить жителей и гостей столицы доступом к сети Интернет в местах массового скопления людей.

В настоящее время бесплатным доступом к сети интернет охвачена территория Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер», Национального приморского парка, парка Центра Гейдара Алиева, «Зимнего парка», «Парка офицеров» и парков «Сахиль», «Ахундова», «Сабира», «Хагани», «Гусейна Джавида», «Самеда Вургуна», «Муган», «Деде Горгуд» и парка Fashion Avenue, расположенного между Port Baku Residence и Port Baku Mall.