Канада приостановила использование опросника для просителей убежища, который, как подозревают критики, помогал определять мусульман в общем потоке мигрантов.

Канадская полиция использовала эту анкету для проверки мигрантов, прибывавших в Квебек из США.

В министерстве общественной безопасности Канады уже назвали документ «неуместным и несовместимым с государственной политикой».

Около 13 тысяч человек, просивших об убежище, незаконно пересекли границу с Канадой с января. Большинство из них прибыли в Квебек.

Канадский адвокат Клиффорд Маккартен, занимающийся проблемами мигрантов и беженцев, предоставил Би-би-си копию анкеты.

В ней есть стандартные вопросы, в том числе о месте рождения, состоянии здоровья, а также о друзьях или родственниках в США и Канаде.

Однако там есть и вопросы об группировке «Исламское государство» и движению «Талибан», а также о том, как респондент относится к женщинам, не носящим хиджаба и никаба.

Также встречаются вопросы о связях с экстремистскими или политическими группами, о том, как часто респондент занимается богослужением, о религиозной свободе и равенстве между мужчинами и женщинами.

Такая версия опросника использовалась только в Квебеке.

В министерстве общественной безопасности сообщили, что обратились в канадскую полицию сразу после того, как узнали о документе.

В канадской полиции изданию Toronto Star, которое первым обратило внимание на опросник, рассказали, что документ был создан для ускорения обработки данных на границе и для согласованной предварительной оценки рисков.

Ответы респондентов вносились в базу данных национальной полиции.

Когда просители убежища незаконно прибывают в Канаду, их задерживают, идентифицируют их личность и обыскивают.

Если они имеют право подать прошение об убежище, мигрантов отправляют к сотрудникам иммиграционной службы.

Летом приток мигрантов в Канаду вырос до 300 человек в день, однако в последние месяцы число прибывающих мигрантов снова снизилось.

Среди тех, кто прибыл в страну в июле и августе, было много людей из Гаити, а также мигранты из африканских и ближневосточных стран.