Президент Алмазбек Атамбаев назвал «беспределом» ситуацию на границе с Казахстаном.

Свое мнение президент Киргизии высказал на церемонии открытия домов для военнослужащих в Баткене.

«Сейчас я объезжаю области Кыргызстана, провожу последние встречи в качестве президента. Позавчера был в Таласе, вчера – в Оше и Джалал-Абаде, сегодня я в Баткене. И, конечно же, все эти три дня я наблюдаю за тем беспределом, который творится на кыргызско-казахской границе, где нарушаются все нормы и соглашения ЕАЭС. И хочу одно сказать: нашему народу слишком много пришлось пройти испытаний. Только письменной переписке кыргызского народа около трех тысяч лет. То есть нашему народу, как минимум, три тысячи лет. И такой народ, у которого 3000 лет истории, я думаю, никогда не испугается трехдневной блокады, и никогда ни за деньги, ни под какими-то давлениями и угрозами, зарубежных шестерок никогда не изберет. Для нашего народа, на самом деле, намного выше честь, чем жизнь. Я хочу сказать о том, что мы всякое видели. Мы и в 2010 году видели полтора месяца блокады, и мы видели тяготы людей. Мы переживем и сегодняшнее беззаконие, но мы защитим свою независимость», — сказал он.

Атамбаев отметил, что сегодня страна может потерять независимость не только из-за ввода иностранных войск. «Но и просто элементарной покупки и навязыванию Кыргызстану какой-нибудь шестерки в качестве главы государства. Этому не бывать. Я знаю, что этому никогда не бывать. И когда кто-то хочет поджечь дом соседа, надо помнить о том, что ветер может перемениться, и загорится твой собственный дом. Нам, соседям, всегда надо жить в мире и дружбе, помогать друг другу. Когда был страшный голод в Казахстане, сотни тысяч казахов выжили благодаря нашему народу, который делился последним куском хлеба. У нас были одни корни, мы были одним народом. Но и сейчас в каждом кыргызе течет казахская кровь, в каждом казахе – кыргызская кровь. И у меня в роду были бабушки, прабабушки — казашки. И сегодня мой первый внук – сын казашки. Никогда ханам, султанам, президентам не рассорить два братских народа», — сказал он.

Ситуация на границе с Казахстаном осложнилась 10 октября. По данным Госпограничной службы Кыргызстана, Казахстан начал производить пропуск на границе в усиленном режиме. В результате на пунктах пропуска образовались очереди.