Создание железнодорожного сообщения между Баку и Нахчываном возможно через Турцию или Иран, сказал в пятницу журналистам председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов.

По его словам, есть два варианта для реализации этого проекта: «Железная дорога может быть проложена от Карса до Садарака. Это территория Турции, стоимость проекта составляет 2-2,5 млрд долларов. Пока неизвестно, когда турецкое государство выделит финансы на этот проект».

«С другой стороны, в Иране строится дорога для международного транспортного коридора Север-Юг. Стоимость проекта составляет 1 млрд долларов. Иранская сторона берет на себя затраты по выкупе земельных участков под строительство железной дороги. После завершения всех строительных работ из Баку в Нахчыван можно будет попасть через Иран по территории протяженностью 1 450 км. Отметим, что глава государства также заинтересован в реализации этого проекта», — сказал председатель АЖД (цитата по Репорт).