14 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков. Однако вечером на полуострове местами возможна изморось. Южный ветер днем временами усилится.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 13-15°, днем 18-22°, в Баку ночью 13-15°, днем 19-21° тепла.

Атмосферное давление понизится с 764 мм до 759 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-85%, днем – 45-50%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Утром местами будет туман. Будет дуть порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-15°, днем 18-23°, в горах ночью 2-7°, днем 11-16° тепла.