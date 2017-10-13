Обнародована ориентировочная версия рейтинг-листа сборных ФИФА. Как сообщает АПА, ожидаются серьёзные изменения в таблице, которая будет официально опубликована 16-го октября.

Эти изменения обусловлены результатами сентябрьских отборочных игр ЧМ-2018. При сравнении ориентировочного списка с таблицей, опубликованной в прошлом месяце, становится ясно, что Азербайджан совершил спуск на 23 строчки.

Подопечные Роберта Просинечки, которые были в сентябре 92-ми, опустились на 115-ое место. Такой спуск обусловлен потерей большого количества очков. В активе нашей сборной в сентябре было 388 очков, а сейчас она имеет всего 273 очка. Потеря 115 очков сделала неизбежным спуск на 23 строчки.

Такая неудача связана с тем, что мы проиграли Чехии дома со счётом 1:2, Германии в гостях со счётом 1:5. Два проигрыша привели к тому, что мы вылетели из первой «сотни».

Дело дошло до того, что наша сборная пропустила вперёд даже такие нефутбольные страны, как Мозамбик, Никарагуа, Сент-Китс и Невис, Мавританию, Ливан и Индию.

Сборная Азербайджана и её «соседи»

111 (108). Мозамбик – 299

112 (128). Йемен – 297

113 (110). Иордания – 281

114 (136). Туркмения – 279

115 (92). Азербайджан – 273

116 (123). Филиппины – 272

117 (116). Малави – 271

118 (118). Руанда – 268

119 (127). ЦАР – 266

Серьёзные изменения произошли и в «десятке» сильнейших команд мира. Швейцария и Колумбия вылетели из неё. Испания вернулась в «Топ-10», к грандам неожиданно присоединилась и сборная Перу. В списке лидирует Германия. Франция совершила подъём на 1 строчку, остальные команды сохранили свои позиции.

Первая «десятка»

1 (1). Германия – 1631

2 (2). Бразилия – 1619

3 (3). Португалия – 1446

4 (4). Аргентина – 1445

5 (5). Бельгия – 1333

6 (6). Польша – 1323

7 (8). Франция – 1226

8 (11). Испания – 1218

9 (9). Чили – 1173

10 (12). Перу – 1160

Из соперников нашей сборной в завершившемся отборочном цикле ЧМ-2018 в ориентировочном списке не изменились только позиции Германии и Сан-Марино. Северная Ирландия совершила спуск на 3 строчки, Норвегия – рывок на 15, Чехия на 12 строчек.

Отборочный цикл ЧМ-2018, Европейская зона, группа С

1 (1). Германия – 1631

23 (20). Северная Ирландия – 889

46 (58). Чехия – 699

58 (73). Норвегия – 620

204 (204). Сан-Марино – 10

Сборная соседней Турции опустилась с 33-го на 39-ое место. В ориентировочной таблице у турков 807 очков.