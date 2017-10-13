Когда смотришь на календарь и видишь, что до конца года осталось каких-то 2,5 месяца, невольно думаешь о том, что 21-й век через 8 лет подойдет к четверти. Прогресс, то самое время, о котором столько писали жившие в 60-х годах прошлого столетия писатели-утописты мирового уровня. 2020-й, 2030 годы… Роботы, техника на грани фантастики (плазменный транспорт, звездолеты вместо автобусов), и главное — море огней, ибо человечество научится черпать энергию из далекого Космоса.

Конечно же, не стоит во всем верить писателям-утопистам, хотя некоторая часть их прогнозов все же сбылась — так или иначе. Но сбылись эти прогнозы в странах, идущих в ногу с научно-техническим прогрессом (НТП).

А вот с этого места хотелось бы поподробнее. Похоже, Азербайджан не идет в ногу с НТП, а потому предсказания даже самых предсказуемых утопистов никогда здесь не сбудутся. Для того, чтобы в этом убедиться, достаточно выйти на улицу после 7-ми вечера, когда начинает темнеть.

И если жителю Баку не посчастливилось проживать не просто в центре города, а именно на тех улицах, по которым у нас проезжают или проходят (да, такое тоже случается) представители высшей властной элиты (или их ближайшие родственники), то, конечно же, этому жителю всегда есть, что рассказать.

После того, как мы разместили в Фейсбуке тему о проблеме освещения улиц, откликнулось очень много народу. Люди писали, что вынуждены ходить с фонариком в кармане или же пользоваться мобильным телефоном для освещения пути домой. Данная проблема уже давно носит массовый характер, потому что на отсутствие света по вечерам жители города жаловались неоднократно но вот только толку от этих жалоб как не было, так и нет. Существует в Баку структура, которая непосредственно обязана заниматься этими вопросами — Управление Бакинского Городского освещения. Но никто из звонящих, пытающихся выяснить причину отсутствия света на своей улице, не получил определенного ответа, и уж тем более — решения проблемы. Кстати, как ни странно, но и журналистам в этом Управлении не дают никаких комментариев. Так и говорят: «Мы не комментируем. Нужны ответы на вопрос? Записывайтесь на прием к начальству или изложите вопросы в письменном виде, отправьте на мейл, и ждите ответа».

Не правда ли, странно как-то для Управления? Создается впечатление, что люди обращаются не в структуру, которая обязана заниматься проблемами освещения, а в секретный архив мистерства обороны, например.

Те граждане, которые решают идти проторенной дорожной и звонят непосредственно в «Азеришыг», сталкиваются с аналогичной проблемой: для начала их отфутболивают по 5-6 номерам, операторы которых либо не снимаю трубку, либо «ничего не знают».

А тем временем, проблема нарастает как снежный ком. И если раньше на отсутствие света жаловались, в основном жители окрестностей, то сегодня мгла доползла и до центра города. Но тут, конечно же, чиновники, имеют вполне весомую «отмазку»: дескать, центр города перестраивается, а потому и улицы не электрофицированы. Врут, между прочим: еще до глобального сноса и перестройки центра Баку существовала эта замшелая проблема. Достаточно было прогуляться по таким — кстати, центральным — улицам как Зяргярпалан, Видади, Сулеймана Тагизаде, Толстого, Мустафа Субхи, Ростроповича и прочим прилегающим к ним многочисленным переулкам, чтобы убедиться в отсутствии освещения. Сегодня ситуация значительно усугубилась, и стало еще хуже.

Но это район сноса, скажете вы. Тогда приведем другой пример: улица Абдулкерима Ализаде, ведущая к пл. «Фонтанов», освещается за счёт света из ресторанов и кафе. Своих фонарных столбов давно уже нет. А зачем? Еще споткнется кто нибудь, шишку набьет на лбу.

Так же поступили жалобы от жителей улицы Шариф-заде, где и во дворах везде темно, и даже дороги без света.

«У нас двор артистов, где после шести вечера с соседями не здороваются, — пишет житель С. Гасахан, — так как не понимают, кто идёт- свой или чужой, — «После 00:00 отключают свет на центральных трассах. У соседа дочка поздно возвращается с работы, и он постоянно волнуется за нее. Для того, чтобы вкрутили лампочку, пришлось писать аж самой первой леди М. Алиевой. Это ещё считается ДВОР АРТИСТОВ — представляю, что там дальше творится».

Читательница, живущая по улица Джаваншира (рядом с нейрохирургической больницей), рассказала о том, что по их адресу вообще нет ни одного фонаря.

Писали так же отчаявшиеся жители микрорайонов, которые не только по улице — в парадную боятся зайти из темени.

Кстати, освещение парадных — это тоже весьма злободневный вопрос. Кому-то (скорее всего, в ИВ, где же еще) пришла в голову мысль, что государство не должно платить за освещение своих же домов. Свести эту мысль к факту, чтобы жильцы сами за это платили, так и не получилось. А потому попросту тупо было отрезано все освещение парадных от источника энергии. Хочешь, чтобы был свет — вворачивай свою лампу и плати.

Наш дом находится в самом центре города на пересечении проспекта Бюль-Бюля и З. Алиевой — жалуется наш читатель Ф. Ализаде. — В парадных нет света, жильцы передвигаются с фонариками, а некоторые стараются в тёмное время не выходить из дома, не говоря о престарелых людях. Жильцы неоднократно сами устанавливали свет, но работники Азеришыг выключали, мотивируя тем , что не кому за этот свет платить.

Зато в некоторых домах освещают только шахту лифта. Эта «светлая» мысль наверняка пришла в не менее «светлую» голову в том же ИВ (это же центр креативных идей). И если при так называемом «совке» подобные действия чиновников называли вредительством, диверсией и даже расстреливали за такие глупости, то сейчас эта глупость называется заботой государства о своем народе. Хотя в чем именно проявляется эта забота — никому не понятно.

Остается открытым вопрос: что делать жителям столицы (и тем более регионов), как защитить себя в такой по сути криминогенной ситуации? Ведь в темноте может случиться все, что угодно — начиная от сломанного о рябую ступеньку каблука и заканчивая сломанной бандитами шеей. И мы не сильно удивимся, если полиция не найдет виноватого: если в блоках нет элементарного освещения, откуда там взяться камерам слежения? А тьма, клубящаяся на бакинских улицах, покроет любое преступление.

Не так давно автор этих строк отдыхал в Испании, и с удивлением отмечал, что ВСЕ (даже самые крохотные) проулки древних улиц-паутин были отлично освещены. Автор даже на принцип пошел и задался целью попытался отыскать хотя бы одну (ну хоть самую отдаленную, самую затрапезную) улочку. Но потерпел фиаско: везде было светло как днем.

Что же касается Баку, то, глядя на календарь, неотвратимо приближающий последние месяцы уходящего 2017-го года, невольно делаешь прыжок во времени и вспоминаешь о том, что вопросом газового освещения улиц Бакинская городская дума вплотную занялась в 1883 г. В докладе Бакинской городской управы от 20 февраля 1883 г. говорится, что «…освещение должно составить одну из самых первых и неотложных забот…».

В соответствии с решением Думы количество уличных фонарей было доведено до 698. Всем содержателям различных заведений в обязательном порядке вменялось освещать эти заведения, «для чего у входных дверей на особом столбе по образцу уличных фонарей и должен быть поставлен, по крайней мере, один фонарь». Наружное освещение зданий больниц, почты и т.п. оплачивалось из бюджета города.

А потому мы и не советовали в начале статьи верить писателям-утопистам — будущее не для нас. Лучше уж вместо рывка в космос сделать огромный шаг назад, чтобы получить желаемое освещение — начиная от газового фонаря и заканчивая первобытным костром в Азыхской пещере.

Яна Мадатова

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