В Азербайджане при озеленении и реставрации для размещения растительного материала соответствующим органом исполнительной власти будут выделяться земельные участки.

Как сообщает Report, будут внесены изменения в закон «Об охране зеленых насаждений».

В статью 21 закона (Об экономическом поощрении охраны зеленых насаждений) будет добавлен пункт 21.4.

Согласно дополнению, с целью озеленения муниципалитеты, неправительственные организации и население безвозмездно обеспечиваются растительным материалом, оборудованием, инвентарем и другими средствами. При озеленении и реставрации для размещения растительного материала соответствующим органом исполнительной власти будут выделяться земельные участки.

Согласно пункту 12.3. статьи (учет, кадастр и мониторинг зеленых насаждений), информация об учете, кадастре и мониторинге зеленых насаждений, согласно законодательству о получении информации об окружающей среде, собираются соответствующим органом исполнительной власти и размещаются на официальной интернет-странице этого органа.

По предложенному изменению, увеличиваются полномочия муниципалитетов в данной сфере. Так, информацию об учете, кадастре и мониторинге зеленых насаждений будет собираться муниципалитетами и соответствующим органом исполнительной власти.

В пункт 14.7 статьи (восстановление озеленения) вносится изменение. По изменению, с целью озеленения полезные роды и виды растений будут определяться соответствующим органом исполнительной власти с учетом климатических условий и особенностей почвы.