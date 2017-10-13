В расположенном в Габалинском районе отеле Qafqaz Qəbələ City Hotel совершена кража.

Как сообщает Report, из кассы отеля украдено 15 000 долларов.

В результате проведенных сотрудниками полиции расследований выяснилось, что деньги из кассы отеля были украдены работником отеля Русланом Расуловым 1986 г.р.

Мужчина задержан.

Выяснилось, что в различные периоды он украл из кассы отеля в общей сложности 15 000 долларов.

Отметим, что ранее Р. Расулов работал в отеле помощником кассира, а затем заменял кассира.

Расследование по факту продолжается.